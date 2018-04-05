Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 6256, который предусматривает уменьшение количества комитетов до 20. «За» проголосовали 229 народных депутатов.

Документ предусматривает, что Рада нового созыва образует не более 20 комитетов. Названия и предметы ведения комитетов, как правило, должны соотноситься со сферами деятельности министерств, сообщает 112 Украина.

«Это еще один шаг к реализации нашего общего соглашения с Европарламентом. Напомню, что Европарламент ни с кем так тесно не сотрудничал, как с украинским парламентом по реформе. Эта законодательная инициатива предусматривает сокращение количества комитетов со следующего созыва, чтобы было не более 20 комитетов. Убежден, что такая инициатива сможет увеличить вес и значение комитета ВРУ и дать возможность увеличить контрольные функции каждого комитета», - сказал спикер парламента Андрей Парубий.

Он добавил, что во время диалогов с участием депутатов Европарламента договорились, что во время доработки законопроекта ко второму чтению в текст включат перечень комитетов.

«То есть в первом чтении мы голосуем не больше 20, но берем все вместе обязательства, что ко второму чтению мы совместно проработаем в рабочей группе, которая работает интенсивно. И дадим исчерпывающий перечень комитетов, которые будут в следующем созыве», - пояснил Парубий.