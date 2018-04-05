также в разделеОбщество
Полторак: Миссия ООН на Донбассе будет эффективна только при разоружении боевиков 7
Депутаты о деле Холодницкого: Последние 26 лет страну сдают в аренду и продают за кредиты 10
В Грузии обвалилась шахта, погибли 6 горняков 14
Савченко прошла первый этап экспертизы на полиграфе 34
СБУ объявила о подозрении «министру ЛНР» 16
Порошенко: АТО закончится в мае 75
Спасатели предупреждают о дальнейшем повышении уровней воды в реках 27
Полторак: РФ стянула к границе с Украиной более 77 тысяч военных 47
На Дунае из-за паводка всплыли две мины 45
ГПУ допускает освобождение Бубенчика от уголовной ответственности 52
СБУ: Теракт возле «Эспрессо» организовал сотрудник ГРУ РФ 137
ГПУ отозвала ходатайство об аресте Бубенчика 56
Следствие обвиняет Бубенчика в попытке сорвать «перемирие» на Майдане 32
Журналисты разоблачили коррупционную «схему» уманского прокурора 33
Адвокат: Состояние Балуха ухудшается, но он не намерен прекращать голодовку 28
Суд разрешил заочное расследование в отношении Федчука 22
4 апреля. Картина дня 43
Адвокат объяснил, почему ушел от Савченко 204

Украина получит от США противотанковые ракетные комплексы Javelin как только все будет готово для этого. Об этом в интервью газете «Урядовий кур'єр» заявил министр обороны Степан Полторак.

«Украина имеет беспрецедентную поддержку в мире. Особенно ценна помощь наших партнеров в развитии эффективного войска, которую нам оказывают страны НАТО. И это не только аспект вооружений. Это технологии, стандарты, решения и консультации, тренинги и использование партнерского ресурса. И это тоже своеобразное оружие - оно ​​не менее чувствительное и действенное. Посмотрите, насколько важно иметь армию, наполненную сержантами и офицерами с лидерскими качествами, профессионально обученными, чем просто владеть значительными объемами вооружений. Без духа и знаний даже совершенное оружие не даст армии никакой ощутимой пользы», – отметил он.

По словам Полторака, США одними из первых поддержали Украину в стремлении защитить свой суверенитет, и эта помощь очень важна и эффективна. «Так, мы ожидаем от США Javelin, и они будут у нас вовремя - тогда, когда все будет готово для этого. Ни на день раньше, но и ни днем ​​позже. Как недавно выразился Президент Украины, в соответствии с достигнутыми с американскими партнерами договоренностями. Мы будем иметь противотанковые ракетные и антиснайперские комплексы, средства электронной борьбы и воздушной обороны и некоторые другие вещи», – подчеркнул министр.

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

28
Теги