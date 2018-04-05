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Вчера, 5 апреля, в Кривом Роге во время учений на полигоне в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украиныю

«Во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (г. Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины», – говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.

По данному факту Оперативным командованием «Восток» начата служебная проверка.
ForUm

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