Вчера, 5 апреля, в Кривом Роге во время учений на полигоне в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины, сообщает пресс-служба Оперативного командования «Восток» Вооруженных сил Украиныю
«Во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Национальной гвардии Украины с использованием полигона 17 ОТБР (г. Кривой Рог) в результате взрыва неустановленного предмета пострадали трое военнослужащих Национальной гвардии Украины», – говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
По данному факту Оперативным командованием «Восток» начата служебная проверка.
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