Генеральная прокуратура допускает освобождение от уголовной ответственности активиста Евромайдана Ивана Бубенчика на основании закона об амнистии участников Революции достоинства. Об этом журналистам после суда сказала заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передают Українські Новини.

«К компетенции суда относится принимать решение по этому закону. Должно быть соответствующее ходатайство, которое суд рассмотрит. Во всяком случае у Бубенчика будет такая возможность», - заявила она.

Стрижевская также не исключает, что соответствующее ходатайство подаст Генпрокуратура.

Ранее Бубенчику было вручено подозрение по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, которое не подпадает под закон об амнистии евромайдановцев, принятый Радой 21 февраля 2014 года.

Стрижевская назвала это подозрение необоснованным и заявила, что Бубенчику будет вручено новое.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просила суд его арестовать. Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

После этого генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

5 апреля обвинение отозвало ходатайство о содержании Бубенчика под стражей.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По версии следствия, Бубенчик начал стрелять по сотрудникам «Беркута» с целью «дестабилизации ситуации временного перемирия» между властями и лидерами оппозиции.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.