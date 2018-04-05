Вчера, 4 апреля, около 23:00 в Киеве на проспекте Свободы, 26 за кафе «Кавказ» произошла массовая драка, сообщает «Киев Оперативный».

Что именно мужчины не поделили между собой и почему начался конфликт неизвестно. По предварительной информации, в драке принимали участие более 10 человек (7 человек с одной стороны и 3 с другой). Закончилась драка ударом ножом.

Пострадавшему мужчине сразу стало плохо и его занесли в вышеуказанное заведение питания.

Врачи «скорой» сообщили, что у мужчины проникающее ранение под ребром. Пострадавшего срочно госпитализировали.

Все 7 человек с места происшествия скрылись.