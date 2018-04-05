Президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за «инвестиции в миллиарды долларов в газопровод «Северный поток-2». Об этом он сказал на встрече с лидерами стран Балтии.

По словам Трампа, неправильно, что Германия готова инвестировать миллиарды долларов в газопровод «Газпрома» и при этом платить менее 1% бюджета на НАТО, сообщает LIGA.net.

«Они (Германия. - Ред.) даже не платят одного процента. Но они строят газопровод в Россию, за который Германия будет платить миллиарды долларов. Для энергосектора России. Как вообще может это происходить? Как может Германия разбрасываться деньгами и строить газопровод? Это неправильно», - возмутился президент США.

Напомним, в конце марта компания Nord Stream 2, учредителем и единственным акционером которой является «Газпром», получила разрешение на прокладку участка «Северного потока –2» в немецкой экономической зоне.

Nord Stream 2 намерена начать строительство «Северного потока – 2» в 2018 году и завершить его к концу 2019 года. Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 млрд кубометров газа в год должна составить 1220 км, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.

Напомним, руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Депутаты Европейского парламента, входящие в комитет по промышленности, исследований и энергетики, поддержали изменения газовой директивы, которая должна помешать строительству газопровода «Северный поток-2».

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.