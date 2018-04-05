Сегодня утром в Днипре произошел пожар на Приднепровской ТЭС, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 4:06.
По указанному адресу были направлены дежурные отделения 1,2,3,5,18,19 и 25 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГосЧС в Днепропетровской области.
Прибыв на место, спасатели установили, что пожар возник в металлическом трансформаторе тока типа ТФЗМ-330.
Огнем поврежден трансформатор общей площадью 15 метров квадратных.
Пожар был локализован в 4:43 и ликвидирован в 4:55. К тушению пожара были привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
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