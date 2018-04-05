Прокурор Уманской прокуратуры Роман Павленко выстроил в Черкасской области схему «крышевания» аграрного бизнеса, которая позволяет «зарабатывать» миллионы долларов ежегодно. Об этом говорится в статье «ОПГ Павленко» или как Рома-прокурор миллионы с фермеров «стрижет».

Суть схемы проста - найти убедительный аргумент для фермера, из-за которого тот без колебаний будет платить абонплату за то, чтобы «все было хорошо и ничего плохого не случилось» и иметь гарантированную «крышу» от всевозможных посягательств конкурентов и проверок государственных органов, говорится в статье.

Павленко смог откатать данную схему на Монастырищенском, Уманском и Христиновском районах. Размер абонплаты, со слов фермеров, варьируется от количества арендуемой земли (такая мафиозная справедливость): если у тебя до тысячи гектаров размер коррупционной платы составляет около 25 000 долл. США, если более тысячи - сумма растет. Количество таких добровольцев составляет минимум 10 человек. При этом есть еще масса мелких фермеров с земельной площадью 100-300 га, которых мы в расчет не берем. Но даже из этих цифр следует, что минимальный размер годовой «абонентской платы» составляет 250 000 долл. США только с одного района.

Как утверждает автор статьи, это лишь «плата за крышу», не принимая во внимание использование земель запаса, другие коррупционные схемы. Теперь становится понятным, почему некоторые скромные по зарплате прокуроры превратились в главных феодалов и самых богатых людей своих районов. Но конечно с заявлениями о взяточничестве люди боятся обращаться из-за мести прокурора, который, несмотря на все жалобы, остается в кресле. И недаром, в процессе расследования ниточки неоднократно тянулись к еще одному прокурору - действующему заместителю прокурора области господину Виктору Носенко, который долгое время возглавлял в областной прокуратуре уголовное направление и был замечен в земельных махинациях в Черкассах и области о чем неоднократно писали СМИ.

Кроме того, порядочных правоохранителей, которые пытались остановить эти коррупционные земельные схемы Павленко или «перешли ему дорогу», были просто уволены из органов. Вот что может делать преступник, который наделен властными полномочиями, суммируется в материале.