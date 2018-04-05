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Вчера, 4 апреля, во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы «Болград» Измаильского пограничного отряда, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался.

По данному факту немедленно проинформированы взаимодействующие органы, в отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.
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