Вчера, 4 апреля, во время мониторинга линии государственной границы, попав под поезд, погиб участковый инспектор отдела пограничной службы «Болград» Измаильского пограничного отряда, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Предварительно установлено, что пограничник мог не услышать и не увидеть поезд, который двигался.

По данному факту немедленно проинформированы взаимодействующие органы, в отряде назначено служебное расследование по выяснению обстоятельств гибели военнослужащего.