также в разделеОбщество
Журналисты разоблачили коррупционную «схему» уманского прокурора 12
Суд разрешил заочное расследование в отношении Федчука 13
4 апреля. Картина дня 35
Адвокат объяснил, почему ушел от Савченко 182
Аваков считает спорной ситуацию вокруг Бубенчика 93
Российских дипломатов не пустят к экипажу судна «Норд» 199
ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову продлили арест 55
Украинская сторона готова к разведению сил в Станице Луганской 10 апреля 40
Минрегион утвердил новые строительные нормы 643
Сестра Савченко заявляет, что в ее авто нашли взрывчатку 104
Нимченко: Политическая воля — главный фактор восстановления мира в Украине 47
В Госпогранслужбе ответили на морские угрозы со стороны РФ 198
Украина предложила РФ обменять 23 россиян на украинских политзаключенных 46
Президент подписал указ об учреждении Дня полиции 31
Сытник: НАБУ не хватает ресурсов на коррупционеров в «оборонке» 48
Определена дата суда по избранию меры пресечения для Бубенчика 33
Эксперты объяснили, почему радары РФ «не увидели» сбившую МН17 ракету 175
Холодницкий говорит, что неоднократно предупреждал Сытника о «сливах» из САП 42

Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. При этом он не намерен останавливать протест, об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе.

«Ему это (голодание. – Ред.) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово», – сказала адвокат.

Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги