Состояние здоровья осужденного в Крыму украинского активиста Владимира Балуха, который держит голодовку, ухудшается. При этом он не намерен останавливать протест, об этом Крым.Реалии рассказала адвокат Ольга Динзе.

«Ему это (голодание. – Ред.) тяжело дается. Кроме того происходят постоянные провокации со стороны администрации учреждения, которые приносят ему вкусные продукты питания, соблазняя его все же начать принимать пищу. Это немного дестабилизирует его, но он держится и держит свое слово», – сказала адвокат.

Представители российских правоохранительных органов в Крыму дело Балуха, условия содержания и состояние его здоровья публично не комментируют.

Как ранее сообщал ForUm, в январе 2018 года подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей.

14 марта подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма изменил приговор украинскому активисту. Судья Тимур Сльозко исключил из обвинения пункт о приобретении боеприпасов. В связи с этим приговор сократили на два месяца – до 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

19 марта Балух в знак протеста на объявленный приговор заявил о начале голодовки.