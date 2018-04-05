также в разделеМир
The Times: Спецслужбы Британии установили место производства «Новичка» 35
Пожар в московском ТЦ потушили: 1 человек погиб, 6 – пострадали 69
В Москве горит ТЦ: есть жертвы 106
Facebook удалил сотни аккаунтов «фабрики троллей» 97
Трамп: Никто не был настолько жестким к России, чем я 60
Путин: Вещество вроде «Новичка» могли производить в 20 странах 103
Трамп заговорил о выводе войск из Сирии 52
По делу Манафорта арестовали первого подозреваемого 34
Британские ученые не определили страну происхождения «Новичка» 87
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба: есть раненые 66
В США в результате столкновения самолетов погибли два человека 47
Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на государство 97
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузом для МКС 74
Следствие назвало вероятную причину пожара в Кемерово 269
У Трампа подтвердили подготовку встречи с Путиным 53
В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школе 54
Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом 77
СМИ: Скрипаля могли отравить российской гречкой 231

США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«По словам двух официальных лиц США, санкции будут объявлены на этой неделе и будут направлены против российских олигархов, в том числе некоторых из близкого окружения Путина, а также представителей российского правительства», - говорится в сообщении.

По словам четырех других источников, санкции будут введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в прошлом году в связи с продолжающимся участием России в войне в Украине и Сирии, а также предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года.

Белый дом отказался комментировать эту информацию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

25
Теги