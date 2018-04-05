США планируют на этой неделе ввести новые санкции против российских олигархов. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

«По словам двух официальных лиц США, санкции будут объявлены на этой неделе и будут направлены против российских олигархов, в том числе некоторых из близкого окружения Путина, а также представителей российского правительства», - говорится в сообщении.

По словам четырех других источников, санкции будут введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который был принят в прошлом году в связи с продолжающимся участием России в войне в Украине и Сирии, а также предполагаемого российского вмешательства в выборы США 2016 года.

Белый дом отказался комментировать эту информацию.