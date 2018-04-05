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Печерский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве Петра Федчука, сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ

«В среду, 4 апреля 2018 года, Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению бывшего заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУМВД Украины в Киеве П. Федчука в организации в составе организованной преступной группы превышении власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, что привело к массовым жертвам среди митингующих, то есть к наступлению тяжких последствий, организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18.02.2014 по 20.02.2014 и террористического акта 20.02.2014 на улице Институтской в ​​Киеве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины», – говорится в ообщении.

Напомним, 7 февраля Печерским районным судом Киева предоставлено разрешение на осуществление специального (заочного) досудебного расследования в отношении экс-президента Виктора Януковича по делу о массовых убийствах активистов Евромайдана.

Также разрешено специальное досудебное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко и экс-первого заместителя СБУ Владимира Тоцкого.

В декабре 2017 года Печерский районный суд разрешил начать заочное расследование в отношении экс-главы СБУ Александра Якименко по делу организации расстрелов на Майдане Незалежности в Киеве в 2013-2014 г. 
ForUm

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