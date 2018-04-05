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За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск 39 раз обстреляли позиции Вооруженных сл Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В частности, на донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового оружия обстреляны защитники шахты «Бутовка». Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по нашим укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки.

Также гранатометы враг применил в районе Водного и Марьинки, вооружение БМП - вблизи Гнутово, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутово, а снайперское и стрелковое оружие - по защитникам Широкино и Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся вблизи Павлополь, Гнутово и Невельского.

На луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также - станции Донец.

Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал.
ForUm

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