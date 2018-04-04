Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий выступили в Верховной Раде.

Сытник заявил, что ситуация с Холодницким на сотрудничество двух ведомств не повлияла, «ничего страшного не произошло».

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало фрагменты рассекреченных материалов негласных следственных действий, проведенных в рабочем кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона заявила о готовности передать РФ 23 россиян, находящихся в украинских тюрьмах, в обмен на украинских политзаключенных, содержащихся в тюрьмах РФ. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун пока не планирует покидать свой пост.

Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика, подозреваемого в убийстве двух правоохранителей 20 февраля 2014 года.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.

Капитана задержанного 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна «Норд» Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде.

Кабинет Министров Украины одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров.

Киевский районный суд продлил меру пресечения участникам жуткого ДТП в центре Харькова - Алене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Консульская служба Министерства иностранных дел начинает оформление электронных виз для въезда в Украину.

В России остались 37 украинских дипломатов. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль

В Киеве начали подготовительные работы к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от услуги централизованного отопления в столице планируют 6 апреля.

В штаб-квартире компании YouTube в Сан-Бруно на севере Калифорнии женщина открыла стрельбу и ранила троих человек.

На востоке Москвы горел торговый центр «Персей для детей». В результате пожара погиб сотрудник ТЦ.

Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко.

Утром в среду, 4 апреля, на пересечении столичных улиц Десятинной и Владимирской КП «Киевблагоустройство» провело демонтаж большого количества незаконных временных сооружений.