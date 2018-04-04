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Адвокат Виктор Чевгуз, который был защитником нардепа Надежды Савченко, объяснил, что взял самоотвод в этом деле, потому что у них с подозреваемой разные взгляды на ведение защиты.

Об этом он сказал «Украинской правде».

«Хорошо защищать того, кто сам хочет защититься, и то, что ему рекомендуют специалисты, он выполняет. А тот, кто на своей волне ... Здесь уголовное преступление. Я адвокат по уголовным делам, а Надежда защищается политическими методами. Я в политику не лезу», - сказал Чевгуз. 

«Я считаю, что надо защищаться от того обвинения, которое выдвинуто. А не обвинять Луценко, Порошенко и всех остальных. Они не фигуранты дела. Вот и все», - добавил он.

По словам адвоката, они с Савченко нашли общий язык в этом вопросе.

«Вот один из адвокатов возглавляет ячейку партийную партии Надежды, они между собой партийцы. Как руководитель партии она может ему указания давать. А мне не может. Она прямо говорит: «Я не могу вам дать указание». Я в политику не лезу. Я не вижу здесь политики. По уголовным статьям, по эпизодам – ​​это  моя парафия, а что там политика – я не знаю, кто ее преследует, за что и какие у нее взгляды «, - сказал Чевгуз.

Он добавил, что продолжит оказывать правовую помощь Савченко, но «только по уголовным эпизодам и уголовным статьям».

«Только что у меня мама ее была, мы продолжаем работать. Я помогал им в 2014 году, не только по уголовному делу, но и маме помогал по другим вопросам. И продолжаем дальше», - сказал Чевгуз.

Он добавил, что сейчас помогал маме подготовить письмо-обращение, но детали сообщить отказался.

О том, что нет никакого конфликта между адвокатом и Надеждой Савченко, заявляет и ее сестра.

«Никакого конфликта нет. Это (самоотвод Чевгуза. – Ред.) не скажется никак на процессе, так адвокаты есть, но никакие материалы дела для ознакомления им не предоставлены», - сказала Вера Савченко.

Она добавила, что Чевгуз останется в этом деле.

«Виктор Чевгуз тоже остается. Адвокаты все бесплатно работают, но у всех них есть еще свои судебные процессы и дела, которые они ведут. Но Чевгуз помогал, еще, когда Надежда была в России, и будет помогать сейчас», - подытожила Савченко.

Напомним, 3 апреля адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу народного депутата Надежды Савченко. 

23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
ForUm

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