Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал спорной ситуацию вокруг участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которому инкриминируют убийства сотрудников спецподразделения МВД "Беркут" на Майдане.

Об этом он сказал в комментарии журналистам после церемонии вручения сертификатов водного и автомобильного транспорта Национальной полиции Украины на Киевском речном вокзале, сообщает УНИАН.

Министр отметил, что на ранней стадии расследования, до мая 2014 года, соответствующее производство находилось в органах МВД, после чего было передано в Генпрокуратуру.

«На вчерашний день прокуратура приняла соответствующее решение (Бубенчику выдвинуто подозрение в двух убийствах и одном покушении на убийство «беркутовцев» и направлено ходатайство в суд избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей). Это департамент спецрасследований ГПУ во главе с Сергеем Горбатюком принял решение об аресте этого человека», - заявил министр. «Я считаю, что это спорное решение, потому что вопрос, что этот человек стрелял и убивал, является недоказанным и неутвержденным», - заявил он, добавив, что в деле есть «сложные процедуры».

«То, что генпрокурор Луценко принял решение переквалифицировать и изучить этот вопрос повторно – я приветствую, я считаю, что это правильный, понятный выход для общества. Здесь невозможно работать под одну гребенку», - добавил министр.



Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просит суд его арестовать.

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

Генпрокурор Юрий Луценко сменил группу прокуроров по делу активиста.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.