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Российских дипломатов не пустят к экипажу задержанного 25 марта в Азовском море украинскими пограничниками и впоследствии арестованного крымского судна «Норд», сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы. 

«В соответствии со статьей 9 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» любой акт (решение, документы) о регистрации рыболовного судна СЧС «НОРД», изданные органами и/или лицами на временно оккупированной территории, украинской стороной не признаются и не создают никаких правовых последствий», – говорится в сообщении.

Кроме этого, в Госпогранслужбе подчеркнули, что судно «Норд» является украинским (порт регистрации - Керчь) и члены суднокоманды, предварительно, также являются гражданами Украины, а поэтому доступ к ним должностных лиц российских дипломатических учреждений не предусмотрен, ведь нормы Консульской конвенции между Украиной и Российской Федерацией от 15 января 1993 года, на которые ссылается российская сторона, могут применяться к межгосударственным отношениям в отношении судов исключительно представляемого государства.

«В ситуации, которая сложилась вокруг судна «Норд», украинская сторона и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечить соблюдение гарантированных прав и свобод для экипажа судна, а также неукоснительное выполнение требований отечественного и международного законодательства в контексте незаконно аннексированной территории полуострова Крым», – сказано в сообщени.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Капитана Владимира Горбенко задержали и везут в Херсон для избрания ему меры пресечения в суде. 

 
ForUm

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