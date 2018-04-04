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Украинская сторона готова к разведению сил и средств в районе Станицы Луганской 10 апреля при условии полного прекращения огня. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер по итогам сегодняшнего заедания Трехсторонней контактной группы.  

«Украинская сторона подтвердила готовность и в дальнейшем делать все возможное для выполнения договоренностей ТКГ по «пасхальному» перемирию. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке», – отметила она.

Также, по словам Олифер, на всех уровнях состоялось обсуждение вопроса ремонтных работ на мостовом переходе в Станице Луганской. «Украинская сторона в очередной раз подчеркнула: мы поддерживаем проведение обустройства моста, который бы отвечал параметрам, утвержденным соответствующими компетентными инстанциями. Ключевым в этом контексте являются гарантии безопасности для ремонтных бригад», – подытожила она.

Как сообщал ForUm, 21 сентября 2016 года в Минске было подписано Рамочное соглашение о  разведении сил и средств на Донбассе. Им определены три зоны разведения подразделений ВСУ и незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская.

1 октября неподалеку от Золотого состоялось разведение сторон, а 7 октября – возле Петровского.

Отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался из-за систематических обстрелов боевиками позиций украинских военных.
ForUm

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