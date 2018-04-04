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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства утвердило новые государственные строительные норы. Об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, сообщает пресс-служба чиновника.

«Сегодня мы представляем четыре ключевых стандарта, направленных на застройку территории, улиц и дорог населенных пунктов, дошкольных учебных заведений и школ. Важным условием их разработки стало использование европейских стандартов и норм. В общем пересмотр ГСН - процесс перманентный, ведь наука не стоит на месте, появляются новые материалы и технологии строительства, повышаются требования к энергоэффективности, экологичности и тому подобное. Но вместе с тем мы должны помнить, что самая и самая главная цель ГСН – это комфорт и безопасность граждан», - отметил Зубко.

В 2017 году Минрегион утвердил 13 ГСН. В этом году запланирован просмотр 22 ГСН, в следующем году - еще 30.

«Среди основных нововведений, которые мы внедряем - возможность размещения в жилых домах встроенных детских садов, введение новых терминов «голубая линия» (ограничение высоты застройки на генеральном плане), «зеленая линия» (ограничения застройки для сохранения зеленых территорий), требования к созданию инклюзивного учебного пространства и безбарьерного пространства, возможность открытого учебного пространства - различные варианты организации обучения и т.д.», - рассказал Зубко.

По его словам, внедрение новых ГСН даст новое качество комфортной среды непосредственно для проживания граждан.

В свою очередь заместитель министра Лев Парцхаладзе очертил другие изменения, которые будут внедрены в градостроительстве с появлением новых ГСН. «При разработке генеральных планов каждый город обязан будет утверждать такое понятие, как «голубая линия», ведение ограничений процентности застройки в зависимости от ее этажности. Это касается в основном новых территорий. При 4-этажности, площадь застройки может составить 45%, выше 11 - не более 30%. Таким образом, устанавливаются условия для проектирования пожарных заездов к домам, объездных дорог, детских площадок и т.д.», - рассказал он.

Также среди других нововведений - установление предельных границ максимально плотной застройки, обеспечение защиты пассажиров от возможного наезда маршрутного транспорта, четко прописанные обязательные требования к проезду к зданиям пожарных машин и доступа пожарных в помещения, обеспечение безопасного пересечения проезжей части с двумя полосами путем устройства островков безопасности.
ForUm

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