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Председатель политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», сестра арестованного нардепа Вера Савченко заявляет, что ее автомобиле нашли взрывчатку, которая при большой скорости сработала бы.

Об этом она заявила в эфире телеканала ZIK.

Кроме того, Вера Савченко отметила, что за ней следят. «Я отдала свой автомобиль на специальный технический осмотр. Специалисты нашли в ней закладку на взрывчатку. При соответствующей скорости сработало бы. Не удивлюсь, если сейчас начнут арестовывать всех, кто не согласен с действующей властью», - подчеркнула она.

Напомним, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Надежды Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
ForUm

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