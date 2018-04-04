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Министерство энергетики и угольной промышленности подняло цену на уголь с 2,425 тыс. грн до 2,535 тыс. грн за тонну со 2 апреля.

«Базовая цена энергетического угля на 2018 год должна составлять не менее 2,535 грн за тонну (без НДС). В то же время, даже предложенная цена угля не покрывает себестоимость угольной продукции», - заявил глава Минэнергоугля Игоря Насалика, сообщает Укринформ.

В министерстве отметили, что цена соответствует уровню расчетов Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с декабря 2017 года по март 2018 года.

 
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