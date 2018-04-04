Печерский райсуд Киева завтра, 5 апреля, в 10:00 продолжит свое заседание по избранию меры пресечения для участника Революции достоинства Ивана Бубенчика, которого подозревают в убийстве и покушении на убийство «беркутовцев» 20 февраля 2014 года. Об этом сообщил адвокат Бубенчика Игорь Коржук.

Адвокат отметил, что заседание назначено на 10:00 утра по адресу ул. Крещатик, 42а, сообщает УНИАН.

Сегодня, 4 апреля, адвокату Бубенчика было отказано в отводе следственного судьи Вячеслава Пидпалого, который он заявил вчера, после чего судья объявил перерыв в судебном заседании на неопределенный срок.

Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.

Генпрокуратура просит суд его арестовать.

Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.

Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.

По данным СМИ, вторым подозреваемым в убийстве правоохранителей в ходе акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года является Дмитрий Липовой.