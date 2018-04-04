Президент Петр Порошенко подписал Указ об учреждении 4 июля Дня полиции Украины. Об этом он сообщил во время выступления на торжественном мероприятии по случаю вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт Национальной полиции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Три года назад мы приняли очень не простое, но чрезвычайно ответственное решение начать глобальные изменения в правоохранительной системе. Качественный переход к новым правоохранительным органам - сказать окончательное прощай милиции советского стиля и перейти к формированию новой украинской полиции, которая будет иметь и имеет главное - высокое доверие украинского народа», - подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, как все начиналось три года назад, в 2015 году. «На Софийской площади, с хорошей подготовкой, молодые, вежливые, многие со знанием иностранного языка - первые патрульные полицейские 4 июля приняли первую присягу. Первые наряды патрульной полиции, которые были созданы с нуля. Очень важно, что законопослушная и патриотическая молодежь первой поверила в перемены. И не только поверила, но и главное - стала движущей силой этих преобразований », - отметил Президент.

«Нам нельзя забывать этот день. Я посоветовался с министром (внутренних дел Украины. - Ред.) и сегодня подписал Указ о введении нового профессионального праздника – Дня полиции Украины – 4 июля. Спасибо за поддержку этой инициативы», - сказал Глава государства. Он уточнил, что речь не идет о переносе этой даты с 4 августа на 4 июля: «Не переноса, а учреждение – так же, как мы основали новую полицию».