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В Национальном антикоррупционном бюро Украины не хватает ресурсов для расследования коррупционных правонарушений в оборонном секторе. Об этом во время выступления в Верховной Раде Украины заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

«К сожалению, ресурсов НАБУ не хватает для того, чтобы максимальное внимание уделить оборонному сектору», - заявил он, сообщает УНИАН.

«Если кто-то сейчас в этом зале скажет, что там нет коррупции, это будет ложь. И мы этим занимаемся», - добавил Сытник.

Также директор НАБУ подчеркнул, что каждое уголовное производство в отношении коррупционных преступлений в оборонном секторе сопровождается комментариями, что НАБУ разваливает государство.

«Каждое дело относительно оборонного сектора сопровождается комментариями, что мы разваливаем государство, мы разваливаем оборонный сектор. На самом деле это манипуляция, цель которой - скрыть те коррупционные схемы, которые там существуют», - отметил он.

При этом, Сытник уточнил, что НАБУ будет продолжать расследовать такие уголовные производства.

Напомним, в 2017 году в НАБУ создали специальное подразделение, детективы которого занимаются расследованиями фактов коррупции в Министерстве обороны.

Как известно, в ноябре 201г года НАБУ и САП разоблачили коррупционную схему по растрате государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины. Были задержаны заместитель министра Игорь Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов.

11 октября НАБУ сообщило о еще двух подозреваемых в этом деле.

12 октября Соломенский райсуд Киева избрал Павловскому меру пресечения в виде домашнего ареста без права покидать дом на 2 месяца.

9 ноября 2017 года Апелляционный суд Киева отменил домашний арест Павловского.

16 октября 2017 детективы НАБУ задержали фактического владельца коммерческого предприятия «Трейд Коммодити» Владимира Трофименко по подозрению в растрате средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах при закупке топлива для Министерства обороны.
ForUm

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