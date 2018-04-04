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Правительство решило перезапустить конкурс по отбору членов наблюдательного совета «Укрзализныци». Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабмина, передает 112 Украина.

«Я так понимаю, что мы отменяем конкурс по УЗ и начинаем новый?» – спросил Гройсмана министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

На это премьер ответил, что начинается новый конкурс по новой процедуре.

«А мы сейчас начинаем новый. Уже по новой процедуре с международными партнерами. Все как должно быть», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в сентябре 2017 года Кабинет Министров одобрил начало конкурса по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета публичного акционерного общества «Укрзализныця».

 
ForUm

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