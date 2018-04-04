Заявления и акценты по вопросу обмена пленными, расставляемые Ириной Геращенко, противоречат общей позиции лидеров стран «нормандской четверки», считает политический эксперт Александр Фомин.

По мнению эксперта, мнение И.Геращенко, заявившей о том, что «принципиально освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля», не только противоречит заявлению представителей «нормандской четверки», но и бросает тень на президента Украина.

«2 апреля представитель Украины в Минской контактной группе и вице-спикер ВР Ирина Геращенко была на аудиенции у президента, о чем сама сообщила в Facebook. Но вместо того, чтобы поддержать позицию Порошенко, выраженную в заявлении глав стран «нормандской четверки», Геращенко устроила шоу, которое иначе как саботажем и срывом переговоров по обмену не назовешь. «Принципиально освободить не только тех, кто остается на оккупированной территории, но и пленников Кремля», — говорит Геращенко, приводя фамилии Сенцова, Кольченко и других, и говорит о готовности освободить для этого 20 россиян, которые содержатся в украинских тюрьмах», — напомнил Фомин историю вопроса.

Эксперт отметил, что вопрос об освобождении осужденных в РФ украинцев не подпадает под действие Минские соглашений.

«Они находятся в российской тюрьме, поэтому переговоры об их освобождении нужно вести с руководством РФ, так как Россия, Франция и ФРГ не является сторонами Минских соглашений и, соответственно, не брали на себя никаких обязательств. И единственное объяснение тому, что Геращенко заговорила об этих людях — это ее попытка увести внимание в сторону от переговоров по обмену, к которым приковано сейчас самое пристальное внимание», — пояснил Фомин.

Он также процитировал фрагмент интервью ВВС спецпредставителя Украины по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе Виктора Медведчука: «На сегодняшний день из тех лиц, которых ищут непризнанные республики на территории Украины, установлены где-то 104-109 человек. Из тех, кого ищет украинская сторона на неподконтрольной территории, в Донецке и Луганске, достоверно установлено 37 человек. Это - цифры, которые являются предметом переговорного процесса, который не прекращался ни на минуту. На прошлой неделе я был в Москве по вопросам, в том числе, освобождения граждан Украины, которые содержатся в местах лишения свободы и привлекаются к уголовной ответственности на территории РФ. Этот переговорный процесс тоже идет».

Таким образом, считает Фомин, становится понятно, что заявления и акценты, расставляемые Ириной Геращенко, противоречат общей позиции лидеров стран «нормандской четверки» и самого Виктора Медведчука.

«Более того, слова Геращенко, полностью противоречащие заявлению, подписанному Петром Порошенко, бросают тень и на украинского президента, поскольку в глазах иностранных партнеров и представителей ОРДЛО позиция Украины будет восприниматься как абсолютно непоследовательная. Ведь вряд ли кто-то поверит в то, что Ирина Геращенко просто не сумела прочитать совместное заявление глав государств «нормандской четверки», — считает Александр Фомин.