В Могилеве-Подольском с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировали восемь воспитанников детсада.
Об этом Укринформу сообщила заместитель начальника отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Елена Голубовская.
«В Могилеве-Подольском зарегистрировано 8 случаев кишечной инфекции у детей. Заболели дети 3-6 лет. Течение болезни у них легкое и среднее», - сообщила Голубовская.
По ее словам, воспитанников детсада госпитализировали 2 и 3 апреля, диагноз - »пищевая токсикоинфекция». Случаев тяжелого течения болезни не зафиксировано.
Специалисты Госпродпотребслужбы в детсаду провели дезинфекцию и отобрали материал для лабораторного исследования.
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