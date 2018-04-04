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В Могилеве-Подольском с диагнозом «пищевая токсикоинфекция» госпитализировали восемь воспитанников детсада.

Об этом Укринформу сообщила заместитель начальника отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Винницкой области Елена Голубовская.

«В Могилеве-Подольском зарегистрировано 8 случаев кишечной инфекции у детей. Заболели дети 3-6 лет. Течение болезни у них легкое и среднее», - сообщила Голубовская.

По ее словам, воспитанников детсада госпитализировали 2 и 3 апреля,  диагноз -  »пищевая токсикоинфекция». Случаев тяжелого течения болезни не зафиксировано.

Специалисты Госпродпотребслужбы в детсаду провели дезинфекцию и отобрали материал для лабораторного исследования.

 
ForUm

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