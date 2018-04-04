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Правоохранительные органы Украины будут «немедленно реагировать» на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории, в том числе из Крыма. Об этом сказал «Обозревателю» спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Комментируя конфликт, возникший в результате задержания украинскими пограничниками российского торгового судна «Норд», а также заявление председателя Общероссийского движения поддержки флота Михаила Ненашева о том, что в качестве ответной меры РФ намерена усилить досмотр украинских судов, он признал: «На данный момент Керченский пролив фактически полностью контролируется Российской Федерацией».

«Что касается угроз со стороны РФ, будем смотреть на вопрос с другой стороны: мы действуем в рамках правового поля и действующего законодательства. Позиция Украины однозначна: Крым - незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», - подчеркнул Слободян.

На вопрос, что могут подразумевать в РФ под «мерами военного характера» и как на них может отвечать украинская сторона. «Я знаю, что в рамках взаимодействия в секторе безопасности и обороны меры по защите интересов Украины отрабатываются. Что касается того, что может сделать РФ – может сделать много чего, но если сделает – будем смотреть. Не будем спешить с выводами и негативными прогнозами», - заметил он.

И добавил: «Наши возможности в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам».

Напомним, украинские пограничники задержали российское судно «Норд» 26 марта. Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.

Российские СМИ сообщили, что командование Черноморского флота, включая морскую авиацию, готово «обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря» после этого инцидента. 
ForUm

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