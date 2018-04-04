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Решение «слить» главу САП Назара Холодницкого приняли в посольстве США 15 марта. Об этом сообщается на сайте «Корреспондент»: «Информационная атака против руководителя Специализированной антикорупцийнои прокуратуры Назара Холодницкого разработана и спланирована на улице Сикорского в Киеве. Для тех, кто не знает, сегодня на Сикорского 4 размещается альтернативный центр выработки решений и осуществления власти в Украине. По этому адресу расположено посольство США».

«Именно сюда 12 марта прибыли директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и его первый заместитель Гизо Углава. Эти двое давно конкурировали с Холодницким и уже несколько месяцев прослушивали его кабинет.

Подслушивающее устройство в кабинете руководителя САП обнаружили 6 марта. Как выяснилось, «жучок» установили сотрудники Национального антикоррупционного бюро. Вот только его имел санкционировать суд и Генеральный прокурор. Если Юрий Луценко подписи под разрешением на прослушивание своего заместителя не поставил, то «жучок» Сытник и Углава установили у Холодницкого незаконно», - пишет в своем блоге автор.

«Руководители НАБУ принесли к посольству США материалы по разговорам руководителя САП. Там и была произведена стратегия будущего свержения Холодницкого. Американские партнеры вызвали Назара Ивановича «на ковер». Встреча на территории США (посольство считается территорией Соединенных Штатов) состоялась 15 марта после обеда, около 14:00. Кроме руководителя САП в ней участвовали посол США в Киеве Мари Йованович, ее заместитель Джордж Кент сейчас и Руководитель отдела по правоохранительным вопросам Кристофер Смит. Именно Смит является негласным главой Сытника и Углава, говоря языком старых украинских элит «смотрящим» по НАБУ», - уверяет Олег Хавич.

В декабре 2017 уже после того, как «жучки» завелись в аквариуме Холодницкого, Смит в одном из интервью сформулировал принцип работы, который отстаивает: «Борьба с коррупцией в Украине - это война, а войны требуют времени, сражения проигрываются и выигрываются , они требуют жертв». 15 марта на улице Сикорского в жертву пытались принести Назара Холодницкого. По информации из первых источников, тяжелые переговоры продолжались более 2 часов. Вот только закончились ничем», - добавляет автор.

После отказа Холодницкого ситуация стала развиваться по «силовому» сценарию. Уже 20 марта так называемые «источники» из окружения Сытника запустили утку – якобы Холодницкий «обдумывает возможность написать заявление об отставке».
ForUm

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