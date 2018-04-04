Генеральный прокурор Юрий Луценко пообещал разобраться в ситуации с задержанием активиста Евромайдана Ивана Бубенчика и дать ответ по поводу произошедших событий.
Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, сообщила пресс-служба аппарата парламента.
Парубий сообщил, что вчера провел разговор с Луценко.
«Была достигнута договоренность, что спикер от имени Верховной Рады дал письменный запрос и до конца дня генеральный прокурор пообещал, что он в ситуации разберется и даст ответ по поводу тех событий, которые произошли».
Как сообщал ForUm, 3 апреля правоохранители задержали активиста Евромайдана Бубенчика по подозрению в убийстве милиционеров в ходе Революции достоинства.
Генпрокуратура просит суд его арестовать.
Печерский районный суд Киева отложил из-за заявленного отвода судье избрание меры пресечения для Бубенчика.
Бубенчик публично заявил о том, что 20 февраля 2014 г. на Майдане Незалежности стрелял из автомата в правоохранителей. Двоих, по его словам, он убил выстрелами в затылок. По его мнению, застреленные им силовики были командирами, другим правоохранителям Бубенчик стрелял по ногам.
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