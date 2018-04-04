На границе с Румынией задержана воровка, которая орудовала на столичном вокзале под прикрытием подполковника полиции и сбежала во время избрания меры пресечения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
«Следователи прокуратуры совместно с оперативными сотрудниками полиции на территории Закарпатской области возле границы с Румынией задержали одну из фигуранток уголовного производства в отношении организованной преступной группы из числа сотрудников криминальной полиции на станции Киев-Пассажирский», - сообщили в ведомстве.
Как сообщалось ранее, указанная преступная группа, которую возглавлял подполковник полиции-начальник сектора полиции на станции Киев-Пассажирский, была разоблачена сотрудниками столичной прокуратуры в январе 2018 года. К преступной деятельности подполковник привлек 5 оперативных сотрудников криминальной полиции и несколько профессиональных воров, которые платили правоохранителям дань за возможность «работать» на вокзале.
После разоблачения их деятельности 8 членов преступной группировки было объявлено о подозрении. В дальнейшем суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Однако одна фигурантка во время перерыва в судебном заседании сбежала из помещения суда.
«Благодаря удачно спланированным оперативно-розыскным мероприятиям и следственным действиям местонахождение разыскиваемой женщины удалось установить, а ее саму 3 апреля задержать вблизи государственной границы», - сообщили в прокуратуре.
В настоящее время решается вопрос о доставке подозреваемой в суд для избрания меры пресечения.
Следствие в уголовном производстве продолжается.
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