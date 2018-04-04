Гражданин Венгрии получил два года условно за участие в боевых действиях на стороне сепаратистов «ДНР» на востоке Украины.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Agence France Press.

Суд города Сексард в Венгрии признал 43-летнего Кристиана Л. виновным в «запретном участии в вооруженном сообществе, которое вовлечено в вооруженные столкновения».

Это первый подобный приговор в Венгрии.

Объясняя мягкость приговора, судья отметил, что преступление, совершенное венгром, в стране относительно неизвестно и подсудимый «не знал», что нарушает венгерское законодательство.

Прокуратура собирается обжаловать приговор, требуя тюремного заключения.

Уроженец города Пакш в центральной Венгрии был задержан аэропорту Будапешта в прошлом году после возвращения из так называемой «ДНР», где он воевал против украинской армии. Наемник оказался бывшим полицейским, который в 2015 году прибыл в Донецк, где прошел тренировку и получал деньги за участие в боевых действиях.