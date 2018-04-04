также в разделеМир
Путин: Вещество вроде «Новичка» могли производить в 20 странах 19
По делу Манафорта арестовали первого подозреваемого 13
Британские ученые не определили страну происхождения «Новичка» 52
В штаб-квартире YouTube произошла стрельба: есть раненые 45
В США в результате столкновения самолетов погибли два человека 42
Наследный принц Саудовской Аравии признал право израильтян на государство 74
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с грузом для МКС 72
Следствие назвало вероятную причину пожара в Кемерово 265
У Трампа подтвердили подготовку встречи с Путиным 53
В Латвии запретили обучение на русском языке в средней школе 46
Первый беспилотник «Почты России» врезался в дом 75
СМИ: Скрипаля могли отравить российской гречкой 228
Эрдоган и Нетаньяху обменялись обвинениями из-за Сектора Газа 56
Американский журнал поместил на обложку Трампа в образе свиньи 89
Дело Скрипаля: Россия поставила ОЗХО 13 вопросов 112
Китайская станция «Тяньгун-1» сгорела в атмосфере 84
Министр обороны Великобритании: Угроза со стороны РФ растет 148
Кемеровскую область возглавил чиновник, который встал на колени после пожара в ТРЦ 94

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы американские войска «вышли» из Сирии.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на AFP.

«Наша главная миссия в отношении Сирии – избавиться от ИГИЛ. Мы почти выполнили эту задачу и будем принимать решение очень быстро в координации с другими в этой области относительно того, что мы будем делать», - заявил Трамп на пресс-конференции с лидерами Латвии, Литвы и Эстонии .

Президент добавил: «Я хочу выйти, я хочу вернуть свои войска домой, я хочу начать восстановление нашей нации».

В то же время генерал Джо Вотель, который возглавляет Центральное командование, полагает, что США должны сыграть долгосрочную роль в Сирии для  стабилизации районов, освобожденных от оккупации ИГИЛ.

Посланник США в коалиции против ИГИЛ Бретт Макгерк также подчеркивает, что борьба с джихадистами еще не закончена.

Чиновники утверждают, что 98 процентов территорий в Сирии и Ираке, которые когда-то были оккупированы ИГИЛ, освобождены, но группа еще осталась вдоль долины реки Евфрат в восточной Сирии, и военные опасаются, что боевики планируют долгосрочное противостояние.

Трамп заявил, что он будет консультироваться с союзниками, и предложил Саудовской Аравии профинансировать присутствие американских войск.

«Саудовская Аравия очень заинтересована в нашем решении. И я сказал, ну, вы знаете, вы хотите, чтобы мы остались, может быть, вам придется заплатить», - сказал он.

Очевидная готовность Трампа выйти из Сирии противоречит новой американской стратегии, объявленной госсекретарем Рексом Тиллерсоном до увольнения.

Тиллерсон утверждал, что силы США должны оставаться в Сирии, чтобы не допустить возвращения ИГИЛ и «Аль-Каиды» и не дать Ирану шанс «еще больше укрепить свои позиции в Сирии».

Алиреза Надер, эксперт по вопросам международной политики американского аналитического центра Rand Corporation, заявил, что решение выйти из Сирии станет «отличной новостью» для лидеров в Иране, в результате чего Исламская Республика сможет расширить свое влияние в Сирии.

«Это действительно противоречило бы стремлению президента Трампа противостоять Ирану на Ближнем Востоке. Если США хотят противостоять Ирану в регионе, он должен остаться в Сирии», - сказал Надер.

Ранее The Wall Street Journal и The Hill писали, что президент США приказал заморозить 200 миллионов долларов в фондах для помощи в восстановлении Сирии.

Как ранее сообщал ForUm, в марте Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место занял директор ЦРУ Майк Помпео.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги