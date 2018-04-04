В течение месяца детективы НАБУ прослушивали кабинет главного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого.

Громадське ознакомилась с текстом жалобы, составленной на основе этих записей главой НАБУ Артемом Сытником. 29 марта он подал этот документ в квалификационно-дисциплинарную комиссию генпрокуратуры.

Жалоба основывается на разговорах Холодницкого, которые касаются уголовных производств в отношении народного депутата от «Народного фронта» Георгия Логвинского, мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего председателя НАПК Натальи Корчак, владельца агрохолдинга UkrLandFarming Олега Бахматюка и помощника председателя РПЛ Олега Ляшко.

Главу САП просят уволить на основании таких обвинений:

- невыполнение и ненадлежащее выполнение служебных обязанностей;

- разглашение тайны следствия;

- совершения действий, порочащих звание прокурора и способных вызвать сомнение в его объективности, беспристрастности и независимости, в честности и неподкупности органов прокуратуры;

- грубое нарушение правил прокурорской этики;

- вмешательство или любое другое влияние прокурора в служебную деятельность другого прокурора, служебных, должностных лиц или судей.

Как сообщал ForUm, ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Глава САП будет настаивать на обнародовании всех записей, на которых основываются эти обвинения.

Холодницкий попросил отстранить его от должности на время расследования.