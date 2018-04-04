Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на заседании исполнительного совета Международной организации по запрещению химического оружие 4 апреля «будет поставлена ​​окончательная точка» в деле об отравлении в британском Солсбери бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон обвинил Россию.

Путин ответил на вопросы о деле Скрипаля в Анкаре, где он находится с визитом, сообщает Радио Свобода.

По его словам, он «узнал об инциденте из средств массовой информации», а такое вещество как «Новичок» могло быть произведено «примерно в 20 странах мира».

Заседание Организации по запрещению химического оружия 4 апреля в Гааге пройдет на запрос Москвы. Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 члена, в том числе Великобритания и Россия, решения принимаются двумя третями голосов.

Ранее британские власти приглашали экспертов организации для взятия химических образцов в Солсбери для анализов.

3 апреля британские эксперты по химическому оружию из лаборатории Портон-Даун заявили, что не определили страну происхождения вещества, которым отравили Скрипаля, при этом заявили, что перед ними и не ставилось такой задачи.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.