Федеральный суд США вынес первый приговор в рамках расследования офиса спецпрокурора Мюллера в деле адвоката голландского происхождения Алекса ван дер Зваана, которого связывают с экс-менеджером кампании Трампа Полом Манафортом.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на американское издание The Hill.

«Федеральный судья во вторник приговорил голландского адвоката Алекса ван дер Зваана к 30 дням тюремного заключения за ложь федеральным следователям», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, Ван дер Зваан обязан выплатить штраф в размере $20 тыс. Ранее сообщалось, что ему может грозить заключение сроком до пяти лет.

Ван дер Зваан, который женат на дочери российского олигарха Германа Хана, в феврале признал себя виновным в предоставлении фиктивных заявлений и неверной информации ФБР. В частности, 33-летний мужчина признал, что лгал ФБР о своей работе в Украине с экс-главой предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Полом Манафортом и бывшим высокопоставленным чиновником в кампании Трампа Риком Гейтсом.

Как выяснили следователи, в течение последних месяцев предвыборной кампании в США в 2016 году ван дер Зваан поддерживал контакт с деловым партнером Константином Килимником, которого связывают с российской разведкой. Килимник, в частности, был переводчиком для Манафорта в Киеве и представлял его интересы в отношениях с правительством времен Януковича.

В то же время сам Манафорт отрицает обвинения против него, связанные с финансированием со стороны прокремлевского правительства в Украине. Офис спецпрокурора Мюллера ведет отдельное дело против Манафорта в контексте расследования относительно вмешательства России во внутренние дела Соединенных Штатов Америки.

Напомним, Манафорту и его бизнес-партеру Рику Гейтсу были официально предъявлены обвинения по 12 пунктам, в том числе в заговоре против США, сговоре с целью отмывания денег, действиях в качестве незарегистрированного иностранного агента, а также предоставлении ложных сведений в рамках Закона о регистрации иностранных агентов (FARA) и непредоставлении отчетов о зарубежных банковских счетах.

Новые засекреченные обвинения были выдвинуты 22 февраля спецпрокурором США Робертом Мюллером. Он подал в федеральный суд одностраничный документ, который не раскрывает суть обвинений.

Кроме того, Манафорт является центральной фигурой в расследовании о возможном сговоре между командой Трампа и Россией, частично из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работы с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.