Апелляционный суд Херсонской области отстранил от занимаемой должности городского голову Скадовска Александра Яковлева.

Об этом сам мэр сообщил в Facebook.

«Суд оставил решение об отстранении меня от должности без изменений. До момента официального получения решения суда я работаю. Со следующего дня после получения обязанности будет исполнять секретарь. До новых выборов или до отмены решения суда в Верховном суде. Борьба продолжается», - написал Яковлев.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его во время судебного рассмотрения этого дела.

28 декабря 2017 года Скадовский районный суд признал Яковлева виновным в совершении административного правонарушения, обязал взыскать с него штраф в сумме 6,8 тыс. грн и лишил права занимать должность городского головы строком на 1 год.

Как сообщает Укринформ, постановление было принято на основании четырех протоколов, составленных в отношении городского головы Яковлева по факту закупок Скадовским городским советом в 2016-2017 годах канцелярских товаров на общую сумму 1 тыс. 167 гривен в магазине его жены. По убеждению сторонников Яковлева, принятое Скадовским судом решение по этому делу является неадекватным относительно указанной небольшой суммы, на которую были закуплены канцтовары. Яковлев подал апелляцию в Апелляционный суд Херсонской области. Судебные заседания Апелляционного суда по этому делу несколько раз переносились. В частности, для предоставления и изучения новых документов по этому делу и из-за болезни судьи.

Город Скадовск осенью 2011 года получил статус курорта государственного значения.