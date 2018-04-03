Подозреваемый в убийстве милиционеров в ходе Евромайдана активист Иван Бубенчик был задержан на украинско-польской границе на контрольном пункте пропуска «Шегини» во Львовской области.

Об этом он сказал в перерыве судебного заседания в Печерском районном суде Киева, передают Українські Новини.

Перерыв был объявлен до 21:00 вторника для ознакомления стороны защиты с материалами дела.

Бубенчик сообщил, что был задержан во Львовской области.

«Задержали меня на украинско-польской границе в «Шегинях» для принудительного привода и привезли в Киев в прокуратуру... У меня поездка была (в Польшу) на 4 часа туда-назад», - отметил он.

При этом подозреваемый отказался прямо ответить на вопрос, признает ли он свою вину в убийстве беркутовцев на Майдане.

«Защитник народа убивает преступников. Все. Он не ошибается», - заявил он.

Бубенчик считает незаконным свое задержание.

Как сообщал ForUm, Ивану Бубенчику, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014, сообщено о подозрении, Печерский суд должен избрать ему меру пресечения.