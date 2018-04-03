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Участие в акциях в центре Киева приняли почти 5500 граждан, сообщает пресс-служба столичного главка.

«С организаторами и участниками митингов проводили разъяснительную работу сотрудники отдела превентивной коммуникации. Полиция диалога постоянно общалась с людьми, чтобы предупредить конфликтные ситуации и разъяснить действия правоохранителей», - сообщили в полиции.

Привлекались к несению службы также кинологи и взрывотехники.

«Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей грубых нарушений правопорядка не зафиксировано», - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня, 3 апреля, в центральной части столицы произошло несколько запланированных мероприятий с массовым участием граждан. Поэтому центр столицы находился под усиленным контролем полиции.

 
ForUm

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