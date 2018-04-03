Участие в акциях в центре Киева приняли почти 5500 граждан, сообщает пресс-служба столичного главка.
«С организаторами и участниками митингов проводили разъяснительную работу сотрудники отдела превентивной коммуникации. Полиция диалога постоянно общалась с людьми, чтобы предупредить конфликтные ситуации и разъяснить действия правоохранителей», - сообщили в полиции.
Привлекались к несению службы также кинологи и взрывотехники.
«Благодаря слаженным действиям столичных правоохранителей грубых нарушений правопорядка не зафиксировано», - отмечается в сообщении.
Напомним, сегодня, 3 апреля, в центральной части столицы произошло несколько запланированных мероприятий с массовым участием граждан. Поэтому центр столицы находился под усиленным контролем полиции.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время