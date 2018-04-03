Несмотря на разглагольствования о мире и приверженности Минским соглашениям, украинские политики под давлением «партии войны» совершают действия, усиливающие конфронтацию на Донбассе, считает Виктор Медведчук.

В своем блоге спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в Трехсторонней контактной группе прокомментировал заявление лидеров «нормандской четверки», подтвердивших «преданность имплементации Минских договоренностей во всех ее измерениях» и выразивших надежду на скорейшее освобождение лиц, незаконно удерживаемых обеими сторонами конфликта.

«Примечательно, что это совместное заявление появилось в ситуации, когда все другие форматы переговоров, включая консультации с участием К. Волкера и В. Суркова, продемонстрировали свою неэффективность. Не может не радовать тот факт, что, несмотря на отсутствие реальных результатов в имплементации Минских соглашений, «нормандская четверка» признает их актуальность и безальтернативность в мирном урегулировании конфликта на Востоке Украины, а также отмечает успех проведенного в конце прошлого года обмена», — обратил внимание Виктор Медведчук.

Сегодня идет активная работа по подготовке второго этапа обмена по формуле «всех на всех», сообщил политик.

«Украинская сторона хочет вернуть 37 человек, местонахождение которых точно известно, Донецк и Луганск ― больше 100 человек. Я неоднократно говорил: чтобы вернуть всех, надо отдать всех. Но сделать это без политической воли украинской стороны не представляется возможным», — написал Медведчук.

Он также дал оценку рассуждениям на тему, кого можно и кого нельзя возвращать.

«Для любителей пространных рассуждений на тему, кого можно возвращать, а кого нельзя, хочу привести пример Израиля ― государства, которое переживает за судьбу каждого своего гражданина. Думаю, история сержанта израильской армии, которого обменяли на 1 027 человек, достаточно хорошо известна. Так вот, 400 из этих 1 027 человек подозревались в совершении массовых убийств, терроризме и бандитизме. Но, несмотря на это, их и еще 627 человек отдали, чтобы вернуть домой одного сержанта. Потому что человек там ― высшая ценность. На деле, а не на словах. Вот таким должен быть подход, если мы действительно хотим вернуть всех», — уверен лидер «Украинского выбора».

В.Медведчук уверен: никакие призывы и усилия посредников не помогут провести обмен, если у сторон конфликта не будет политической воли и готовности к компромиссам.

«Есть ли такая воля и готовность у Киева? На словах ― да. Украинские политики не устают разглагольствовать о мире и реинтеграции Донбасса, заверяя всех в своей приверженности Минским соглашениям. На практике же украинские власти под давлением «партии войны» совершают действия, которые ведут к усилению конфронтации на Донбассе. Продолжающаяся второй год блокада региона, дискриминационная «языковая» статья закона «Об образовании», закон о деоккупации, лицемерно названный законом о реинтеграции, ― все это никак не способствует ни мирному процессу в целом, ни обмену удерживаемыми лицами в частности», — уверен политик.

Он напомнил: язык ультиматумов, шантажа и угроз ведет только к эскалации напряженности.

«Да, это выгодно «партии войны», заинтересованной в продолжении конфликта на Востоке Украины, но это идет вразрез с интересами украинских граждан, которые хотят мира, хотят видеть страну стабильной, единой и неделимой. А возвращение Донбасса (здесь я полностью солидарен с президентом Украины) возможно только политико-дипломатическим путем», — резюмировал Медведчук.