Святошинский районный суд Киева решил провести допрос как свидетеля по видеоконференцсвязи бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу против 5 экс-беркутовцев, обвиняемых в расстреле 48 активистов Евромайдана на ул. Институтской в Киеве.

Об этом сказал председательствующий судья Сергей Дячук, передают Українські Новини.

Суд присяжных под его руководством решил частично удовлетворить ходатайство адвокатов экс-беркутовцев.

«Суд присяжных постановил: ходатайство о допросе свидетеля Захарченко Виталия Юрьевича в порядке международно-правовой помощи путем видеоконференции с территории другого государства – удовлетворить», - огласил судья.

В то же время суд отказал защите в допросе по видеконференцсвязи экс-премьер-министра Николая Азарова.