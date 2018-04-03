В сумской области вчера, 2 апреля, наводнение повредило часть автомобильной дороги государственного значения Н-07 «Киев-Сумы-Юнаковка» вблизи города Ромны. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пользователей соцсетей.

В частности, об этом сообщил в Facebook пользователь Слава Дедоф, разместив соответствующее видео, которое быстро набирает количество просмотров. «Размыло часть дороги «Сумы-Прилуки-Киев» (за Ромнами). Глубина около 1,5 метра. Дорожники пытаются отвести поток в сторону, но особо некуда», - прокомментировал пользователь.

На видео видно, что вдоль автодороги образовался глубокий провал, местами достигающий в ширину более двух метров, который тянется примерно на километр.

В комментариях к размещенной видеозаписи народный депутат Украины Олег Медуница, который сегодня утром добирался из Сум в Киев, также подтверждает эту информацию. «Проехал. Начали отсыпать», - написал народный депутат, имея в виду работу работников дорожных служб.

В то же время, в Службе автомобильных дорог Сумской области состояние указанной части дороги пока не комментируют, ссылаясь на то, что на данный момент ее сотрудники проверяют состояние проезда, однако отмечается, что повреждение дорожного полотна уже ремонтируется.

Как сообщал ForUm, весеннее половодье подтопило часть Ахтырки в Сумской области, на помощь населению поднят весь личный состав местной полиции. Проводилась эвакуация населения.

По состоянию на 7:00 3 апреля наблюдается спад уровня воды.