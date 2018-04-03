Под стенами Верховной Рады Украины проходит митинг в защиту украинских дорог от тотального разрушения. Одно из требований митингующих – уволить руководителя Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности) Михаила Ноняка.

«На сегодняшний день цель митинга – обратиться к Парубию (председатель Верховной Рады Украины, - ред.), чтобы он отреагировал на этот вопрос, потому что, по инсайдерской информации, заседание Кабинета Министров по вопросу отстранения или увольнения Михаила Ноняка не состоялось», - заявил председатель общественной организации «АвтоЕвроСила» Олег Ярошевич.

Участники митинга требуют восстановить реальный контроль над перегруженным грузовым транспортом на весовых комплексах уже установленных вдоль главных магистралей и мобильных взвешивальных комплексов на сезонно или ситуационно напряженных грузовиками участках.

По их словам, на протяжении трех месяцев активисты обращались к руководству Укртрансбезопасности с просьбой пресечь факты полного бездействия сотрудников госслужбы, вскрыть факты взяток, однако руководство Укртрансбезопасности не только не пошло навстречу активистам, а наоборот начало демонтаж действующих весовых комплексов, что было зафиксировано на фото и видео.

Участники митинга утверждают, что после того, как активисты провели первую акцию с требованием отстранить главу Укртрансбезопасности с занимаемой должности за саботаж и бездеятельность его подчиненных, спикер Верховной Рады выступил в защиту Ноняка. Помимо этого, ряд перевозчиков утверждают, что в структуре госслужбы процветает коррупция, благодаря чему вопрос увольнения руководителя Укртрансбезопасности тормозится.

«Такие действия чиновников приводят к страшной смертности на дорогах - около 30 тысяч человек в год. Такие ужасные потери украинцев, в том числе из-за аварийного состояния дорог, необходимо срочно прекращать, - говорят участники митинга. - Поэтому первое требование - уволить Ноняка, второе - предупредить его покровителей, в числе которых Парубий, об их ответственности перед украинцами».

Напомним, это уже не первый митинг активистов с требованием уволить Ноняка. Министерство инфраструктуры Украины начало проверку деятельности Государственной службы по безопасности на транспорте. В ходе проверки было выявлено, что в Укртрансбезопасности сложилась устойчивая незаконная схема по распределению разрешений за денежное вознаграждение, как на уровне инспекторов и руководителей региональных управлений, так и на уровне руководства всей службы, отмечается на сайте общественной организации «Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры».

22 марта в интервью одесскому «7 каналу» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что внес представление в Кабмин на освобождение Михаила Ноняка с должности руководителя Укртрансбезопасности.

В тот же день состоялось заседание Совета Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Украины, на котором одним из вопросов было обсуждение деятельности Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

Члены совета пришли к выводу, что деятельность ГСБТ под председательством Михаила Ноняка является неудовлетворительной. В соответствии с этим Совет ассоциации решил поддержать представление министра инфраструктуры Украины к Кабмину об увольнении Михаила Ноняка с должности председателя Укртрансбезопасности.