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В результате столкновения двух самолетов Cessna 150 и Cessna 525 Citation Jet в американском штате Индиана погибли два человека.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на NBC.

«Двое пожарных погибли в понедельник, когда одномоторный самолет столкнулся с реактивным самолетом на взлетной полосе аэродрома в Марионе, штат Индиана», - говорится в сообщении.

Как отмечается, одна из жертв происшествия погибла от столкновения воздушных судов, поскольку человека выбросило из самолета, а второй мужчина умер в результате пожара на борту. 

Оба мужчины были волонтерами-пожарными в пожарном отделении поселка Пайп Крик в Элвуде. 

Сообщается, что столкновение произошло в момент, когда один самолет только приземлился, а второй собирался взлетать. 

Пятеро человек, находившиеся во втором самолете, не пострадали.

 
ForUm

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