С сегодняшнего дня, 3 апреля, во Львове приостанавливается отопительный сезон, сообщает пресс-служба горсовета.

«С 3 апреля синоптики прогнозируют значительное повышение температуры наружного воздуха. Поэтому в связи с потеплением планируем приостановить отопительный сезон. Если температура будет дальше подниматься, то отопительный сезон на этой неделе может быть завершен», - сообщил директор ЛГКП «Львовтеплоэнерго» и и.о. директора ЛКП «Зализнычнетеплоэнерго» Степан Пакиж.

По словам тепловиков, к бюджетным учреждениям (школы, садики, больницы и поликлиники) отопление будут подавать на основе обращений от руководителей учреждений.

Напомним, отопительный сезон 2017-2018 года во Львове начался 3 октября для бюджетных учреждений и 10 октября для населения. В связи с потеплением, 15 октября подачу отопления было приостановлено до 23 октября.