Верховная Рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов, сообщает «Украинская правда».

Законопроекты голосовались пакетом. Парламент не только не захотел принимать их в первом чтении, но и отказался отправлять на доработку в комитет или авторам.

Поэтому, отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, законодательные инициативы считаются отклоненными.

Автором проекта 6271 является председатель фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко с группой других депутатов. Они предлагали полностью отменить обязанность общественных активистов, которые противодействуют коррупции в Украине, декларировать имущество.

Законопроект 6674 зарегистрировал Президент Петр Порошенко. Он тоже просил Раду отменить декларирование активистами доходов, но вместо этого добавлял в законодательство требование о финансовой отчетности общественных организаций.

Напомним, 23 марта 2017 года Верховная Рада обязала членов общественных антикоррупционных организаций подавать электронные декларации.

Европейский Союз призвал Верховную Раду вернуться к вопросу отмены обязанности подавать электронные декларации для антикоррупционных активистов, обвинив украинскую власть в невыполнении взятых обязательств.

После этого Президент Петр Порошенко также призвал нардепов отменить электронное декларирование для активистов и пообещал оперативно подписать соответствующий закон.

В июле 2017 года Порошенко подал на рассмотрение Верховной Рады Украины проекты законов «О внесении изменений в Налоговый кодекс» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению открытости для общества информации о финансировании деятельности общественных объединений и использовании международной технической помощи».