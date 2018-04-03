Среди местного населения оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей продолжает нарастать недовольство присутствием российско-оккупационных войск, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Факты указывают на то, что на неподконтрольных правительству Украины территориях набирает обороты партизанское движение, цель которого – как можно больше усложнить жизнь оккупантов», - отметили в штабе.

По информации разведки, 1 апреля в полосе ответственности одного из подразделений 3 омсбр российско-оккупационных войск, в населенном пункте Гольмовский группа неизвестных совершила нападение на двух боевиков. Последним нанесены телесные повреждения различной степени тяжести. «Партизаны» завладели табельным оружием оккупантов и скрылись в неизвестном направлении. Несмотря на объявленный оккупантами план перехвата, по горячим следам нападавших задержать не удалось. Их поиски продолжаются до сих пор.

Из-за инцидента в местах дислокации боевиков усилены меры охраны и обороны.