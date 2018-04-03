Активисту Майдана Ивану Бубенчику, который заявляет, что убил двух правоохранителей 20 февраля 2014, сообщено о подозрении, Печерский суд должен избрать ему меру пресечения.

Верховная Рада отклонила законопроекты 6271 и 6674, которыми предлагалось заменить обязательное декларирование доходов активистами на подачу ими специальных финансовых отчетов.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий попросил отстранить его от должности на время расследования. Он отказался предоставлять образцы голоса в Департаменте по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.

Генеральный прокурор Юрий Луценко решил поручить расследование уголовного производства против Холодницкого Генеральной инспекции ГПУ, таким образом забрав это дело у Департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что ни разу не общался с городским головой Одессы Геннадием Трухановым.

В результате весеннего половодья ожидается значительное повышение уровня воды в реках в шести областях Украины.

Пенсионный возраст украинцев не будет повышаться десять лет, заявил министр социальной политики Андрей Рева.

«Укрзализныця» пока не будет индексировать тарифы на проезд пассажиров железнодорожным транспортом.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

В 2014 году Кремлю был предложен план по дестабилизации ситуации в Запорожской области, пишет британское издание The Times

Адвокат Виктор Чевгуз взял самоотвод по делу народного депутата Надежды Савченко.

Представители националистических организаций провели марш в центре Киева.

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал обращение к Кабмину относительно увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун с занимаемой должности.