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В аннексированном Крыму двое мужчин жестоко избили украинца Игоря Крыничного из-за украинской символики на его автомобиле.

Активистка Илона Карасян опубликовала в Facebook два видео, на которых Крыничный продемонстрировал свои побои.

Она рассказала, что мужчина не скрывал свою национальную принадлежность и отказывался оформлять российский паспорт.

«Плевки, побои, только за то, что не скрывал свою национальную принадлежность, невозможность получить в полной мере медицинскую помощь. Что дальше? Нашивать на одежду особые знаки, чтобы отличать от людей других национальностей?», - пишет она.

Сам Крынычный в видео отметил, что избивший его мужчина каждый день приходил и плевал на его машину. «Каждый день приходит и плюет на мою машину. Я у него спросил – зачем он это делает. На что он мне ответил – потому, что я «укроп и фашист». Вот последствия», - рассказал он, сообщает УНИАН.

«Сегодня, 31 марта, и уже прошло 4 дня после того, как меня избили. Три дня в больнице пролежал и выгнали. Без российского паспорта в больнице лежать нельзя – не лечат. Вот за эту символику меня избили (показывает автомобиль. - Ред.). Хотя я украинец, живущий в Крыму. Крым, Ялта – ничего не поменялось. Только стало опасно быть украинцем», - рассказал Крынычный.
ForUm

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