Сотрудники ФСБ РФ задержали гражданина Украины и троих россиян за якобы попытку передать иностранцам секретные военные карты, сообщает РИА Новости со ссылкой на свердловское управление ведомства.

Где именно служат или работают задержанные — трое россиян и один гражданин Украины, — неясно. Спецслужбам какой страны они намеревались передать секретные документы, также не уточняется.

«Одновременно по местам проживания трех граждан России и гражданина Украины в Екатеринбурге, Симферополе и Омске проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых изъяты электронные и бумажные копии секретных топографических карт Генштаба ВС России», — говорится в релизе.

Передачу секретных сведений удалось предотвратить, причем уголовное дело, судя по релизу, решили не возбуждать, ограничившись предупреждением о «недопустимости действий, подпадающих под статьи УК «Государственная измена» и «Шпионаж».

Отмечается, что все задержанные признали, что создавали угрозу безопасности России, и «отказались от совершения подобных поступков в дальнейшем». Сообщается, что один из них ранее привлекался к ответственности за государственную измену. Был ли осужден – неизвестно.